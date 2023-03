Mercato Milan, Okafor e Retegui le risposte ai problemi in attacco. Giroud c’è, i restanti giocatori in rosa invece potrebbero essere in fuga

Il Milan è in un momento difficile della stagione e parte del problema è l’attacco rossonero. Giroud segna, ma poco; il resto è poco e nulla: Leao fatica a trovare il gol e se stesso in campo, Ibra è alle sue ultime stagioni di calcio giocato, Rebic e Origi non hanno mai risposto davvero presente.

Per questo i rossoneri cercano sul mercato, dato che ad ora l’unica certezza per l’anno prossimo è Giroud. Si seguono soprattutto Okafor, attaccante del Salisburgo, e Retegui, l’attaccante che dall’Argentina ha convinto Mancini per la Nazionale Italiana. Verdetti alla prossima estate. Lo scrive Tuttosport.