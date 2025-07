Mercato Milan, offerta pronta per Javi Guerra! Distanza minima ma prima Tare... Ultimissime

Mercato Milan, i rossoneri sono pronti a mettere sul piatto 25 milioni di euro bonus inclusi per Javi Guerra: la situazione

Le voci di mercato attorno al Milan si fanno sempre più insistenti, con il club rossonero che starebbe intensificando i contatti per assicurarsi le prestazioni di Javi Guerra, talentuoso centrocampista del Valencia. L’obiettivo primario dei dirigenti milanisti, in questa fase cruciale, è raggiungere un’intesa sulla parte contrattuale con l’entourage del giocatore, per poi intavolare una trattativa definitiva con il club spagnolo. La notizia, riportata da Matteo Moretto, una fonte solitamente ben informata sul calciomercato, getta nuova luce sulle strategie del Milan per rafforzare la propria mediana in vista della prossima stagione.

La Situazione Contrattuale e le Richieste del Valencia

Secondo quanto riferito da Moretto, il Valencia valuta il suo gioiello, Javi Guerra, tra i 25 e i 30 milioni di euro. Una cifra significativa che riflette il potenziale e le prestazioni del giovane spagnolo. Il calciomercato Milan, dal canto suo, sembrerebbe orientato a chiudere l’operazione su una base di 25 milioni di euro, inclusi i bonus. Questa strategia indica la volontà del club di Via Aldo Rossi di non superare una determinata soglia economica, pur riconoscendo il valore del calciatore. La differenza tra la richiesta del Valencia e l’offerta del Milan, seppur non abissale, richiederà un attento lavoro di negoziazione per trovare un punto d’incontro che soddisfi entrambe le parti.

Il ritorno in grande stile del Milan sulla pista Javi Guerra sottolinea la priorità del club di acquisire un centrocampista dinamico e di qualità. Dopo aver monitorato a lungo il giocatore, il Milan sembra ora deciso a stringere i tempi, conscio della concorrenza che potrebbe nascere attorno a un profilo così interessante. Javi Guerra è considerato un elemento con grandi prospettive, capace di abbinare doti di recupero palla a una buona visione di gioco e a una discreta capacità di inserirsi. Le sue caratteristiche lo renderebbero un innesto prezioso per il centrocampo di Stefano Pioli, offrendo al tecnico diverse opzioni tattiche e aumentando la profondità della rosa.

La Strategia del Milan e i Prossimi Passi

La strategia del Milan appare chiara: prima blindare l’accordo con il giocatore, poi affrontare il Valencia. Questa mossa è fondamentale per evitare spiacevoli sorprese e per presentarsi al tavolo delle trattative con il club spagnolo con una posizione di forza. L’intesa sulla parte contrattuale con l’agente e il giocatore stesso rappresenterebbe un passo decisivo, un segnale forte che Javi Guerra ha scelto il Milan come prossima tappa della sua carriera. Solo dopo aver messo nero su bianco le condizioni economiche e la durata del futuro contratto del centrocampista, il Milan potrà dedicarsi a limare i dettagli con il Valencia, cercando di avvicinarsi il più possibile ai 25 milioni di euro desiderati, possibilmente attraverso una formula che preveda una parte fissa e bonus legati a obiettivi individuali e di squadra.

L’operazione Javi Guerra è un segnale della volontà del Milan di continuare a investire su giovani talenti con ampi margini di crescita, in linea con la filosofia adottata negli ultimi anni. L’attenzione ai costi e la ricerca di opportunità di mercato rimangono pilastri della gestione rossonera. I prossimi giorni saranno cruciali per capire se il Milan riuscirà a superare gli ostacoli e a portare a casa uno dei centrocampisti più promettenti del panorama calcistico europeo. I tifosi rossoneri sono in trepida attesa di sviluppi, sperando che Javi Guerra possa presto vestire la maglia del Diavolo.