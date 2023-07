Mercato Milan, altri obiettivi a centrocampo: i tre nomi per Pioli. Oltre a Loftus-Cheek e Reijnders, i rossoneri puntano ad altri nomi

Il Milan potrebbe non aver finito i suoi acquiti per il centrocampo. Dopo l’addio di Tonali e l’infortunio di Bennacer, i rossoneri corrono al riparo: due acquisti sono arrivati per quel reparto, ma potrebbero non bastare.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, il Milan segue ancora le piste Dominguez del Bologna, Samardzic dell’Udinese e Gravenberch del Bayern Monaco. Sugli ultimi due nomi, è possibile che si instauri un derby di mercato con l’Inter.