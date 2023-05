Mercato Milan, non solo Openda: ecco tutti i nomi per l’attacco. I rossoneri valutano diversi profili, con caratteristiche diverse

Openda non è l’unico obiettivo per l’attacco rossonero del prossimo anno. Come scrive La Gazzetta dello Sport, il Milan valuta diversi profili. C’è Marko Arnautovic del Bologna, una prima punta classica che costa poco.

C’è il nome di Gianluca Scamacca, età e potenziale che rispecchiano i piani rossoneri e che piace anche alla Juventus. Infine, il nome di Alvaro Morata: non è una macchina da gol ma conosce il calcio di massimo livello.