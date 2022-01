Mercato Milan: ottimi rapporti col PSG, ecco l’alternativa a Botman

Mercato Milan: anche il Newcastle su Botman, l’alternativa viene dal PSG. Si scalda anche il piano B

Come riporta il Corriere dello Sport il preferito del Milan per la difesa resta Sven Botman, valutato dal Lille circa 30 milioni di euro. Ecco perché i rossoneri spingono per il prestito con diritto di riscatto, una formula che per ora non incontra l’apertura dei francesi. Lo ha messo nel mirino anche il Newcastle che ha grande facilità di investimento: non sarà facile.

Anche per questo si sta facendo spazio un piano B: sempre con la formula del prestito con diritto di riscatto potrebbe arrivare Abdou Diallo, senegalese 25enne del PSG. Valutazione 25 milioni, Maldini è in contatto con Leonardo e rapporti tra i club sono buoni. Le altre alternative sono Lucumì del Genk e Christensen in scadenza col Chelsea.