Musah Milan: rossoneri vicini al colpo! TUTTI i dettagli. La distanza economica è poca e c’è fiducia a casa Milan

Sono ore calde per il calciomercato Milan. I rossoneri vogliono chiudere il doppio colpo Danjuma-Musah. Per quanto riguarda il secondo, il Valencia chiede un assegno da 25 milioni per lui.

Il Milan non raggiungerà quella cifra, ma si avvicinerà: ci sarà un’offerta sui 18-20 milioni, con bonus ancora da concordare. La distanza è poca, tale da far vacillare il club spagnolo e dire sì al Milan. Anche perché il sì del giocatore è già arrivato: Yunus Musah è pronto ad accettare l’accordo di 2 milioni a stagione. Il Valencia sperava in ricche offerte della Premier League, che non sono arrivate. C’è per questo ottimismo per chiudere il colpo prima della tournée. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.