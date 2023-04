Mercato Milan, Mount: Lampard sul rinnovo, le parole! È un obiettivo di mercato del Milan e sul rinnovo gettate ombre

Mason Mount potrebbe non rinnovare con il Chelsea. A parlare del rinnovo dell’obiettivo di mercato Milan, è arrivato anche Lampard, il tecnico della squadra inglese.

«Nuovo affare per lui? Non ho un’opinione. Sarà l’opinione del club e l’opinione di Mason, quindi questo è tra loro. Non c’è dubbio, è un giocatore di prima classe. Credetemi, non è facile giocare con i migliori in circolazione e lui ci è riuscito», ha detto il tecnico, come ripotato da Fabrizio Romano.