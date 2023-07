Morata Milan: la Roma ci prova, un ostacolo frena i giallorossi. Il centravanti spagnolo è la scelta di Mourinho

Cuasa infortunio di Abraham, anche la Roma è alla ricerca di un centravanti e come il Milan ha nella sua lista di mercato Alvaro Morata. È lui la scelta di José Mourinho, tecnico giallorosso.

Secondo quanto scritto da Il Messaggero, l’Atletico Madrid chiede 12 milioni di euro per privarsi dell’attaccante spagnolo, una cifra senza dubbio abbordabile per la Roma. Il problema principale, però, resta l’ingaggio: lo spagnolo percepisce di circa 9 milioni di euro, fuori portata per la società giallorossa.