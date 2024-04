Mercato Milan, Moncada vola in Grecia: ben SEI nomi sul taccuino dei rossoneri ULTIME

Mercato Milan, Moncada vola in Grecia: ben SEI nomi sul taccuino dei rossoneri. Le ULTIME sulle mosse dei rossoneri

Moncada è volato in Grecia per osservare alcuni giocatori interessanti soprattutto per il futuro. A riportarlo è il portale Sportime che ha fatto il punto sui calciatori osservati dal calciomercato Milan.

I nomi sul taccuino sarebbero quelli di Konstantinos Koulierakis, Giannīs Kōnstantelias e Dominik Kotarski, Damian Szymański, Lazaros Rota e Harold Moukoudi. Ci sarebbe già molta concorrenza su questi giocatori, in quanto erano presenti anche Lille, Montpellier, WestHam, Sassuolo, Brentford, Wolfsburg, Villareal e Feyenoord a osservarli.