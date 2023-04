Mercato Milan, Milinkovic Savic: decisione sul futuro presa! I rossoneri attendono e studiano il possibile colpo

È stato accostato al Milan in passato e potrebbe esserci un ritorno di fiamma tra i rossoneri e Milinkovic-Savic, giocatore della squadra di Lotito.

Come riferito da Il Messaggero, il giocatore serbo ha deciso in maniera definitiva di non rinnovare il contratto con la Lazio attualmente in scadenza nel 2024.