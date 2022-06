Mercato Milan, Mendes spinge per la cessione di Asensio: le ultime

Mercato Milan, dalla Spagna assicurano: Jorge Mendes, agente di Asensio, spinge per la partenza dell’esterno: Maldini pronto

Come riportato da Cadena SER, Jorge Mendes sarebbe un alleato del Milan nella trattativa con il Real Madrid per Marco Asensio.

Il noto procuratore infatti starebbe spingendo per la partenza dell’esterno spagnolo già in questa sessione di mercato, visto anche il contratto in scadenza nel 2023. Maldini pronto ad affondare il colpo.