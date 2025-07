Mercato Milan, Moretto conferma: settimana decisiva, trattativa che può chiudersi in questo modo

Mercato Milan, Matteo Moretto, noto giornalista, ha confermato la settimana decisiva per chiusura della trattativa Estupinan

Il calciomercato Milan si muove con determinazione sul mercato per rafforzare la propria rosa in vista della nuova stagione. Fonti vicinissime al club e le ultime indiscrezioni fornite dal rispettato giornalista Matteo Morettoconfermano che la prossima settimana sarà cruciale per il futuro di Pervis Estupiñán, terzino sinistro del Brighton & Hove Albion. L’agente del calciatore, il potente Jorge Mendes, è atteso in Inghilterra per colloqui che potrebbero sbloccare definitivamente l’operazione.

Il nuovo Direttore Sportivo del Milan, Igli Tare, sta lavorando instancabilmenteper garantire al nuovo allenatore Massimiliano Allegri i rinforzi necessari a costruire una squadra competitiva su tutti i fronti. La priorità, al momento, sembra essere proprio la fascia sinistra, con Estupiñán individuato come il profilo ideale per dare ulteriore qualità e profondità alla rosa rossonera.

Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, noto per la sua affidabilità nel mondo del calciomercato, la questione Estupiñán è giunta a un punto di svolta. “Non è da escludere una mossa per quanto riguarda l’uscita di Estupiñán dal Brighton,” ha dichiarato Moretto, sottolineando l’imminenza di sviluppi significativi. Il Milan ha già presentato un’offerta di 13 milioni di eurocome base fissa per il cartellino del calciatore, una cifra che testimonia il concreto interesse del club di Via Aldo Rossi.

Tuttavia, il Brighton mantiene una valutazione più alta per il suo talentuoso esterno, chiedendo una cifra che si aggira intorno ai 20 milioni di euro. Questa differenza di valutazione, pari a circa 7-8 milioni di euro, rappresenta l’ostacolo principale alla chiusura dell’affare. È qui che entra in gioco l’esperienza e la capacità negoziale di Jorge Mendes, che cercherà di colmare il divario tra le richieste inglesi e l’offerta milanista. Il giocatore, dal canto suo, avrebbe già espresso il suo gradimento per la destinazione rossonera, affascinato dal progetto sportivo e dalla possibilità di giocare in un club di prestigio come il Milan, sotto la guida di un tecnico del calibro di Allegri.

Igli Tare è determinato a chiudere l’operazione in tempi brevi, e la sua presenza a Milano, anziché in tournée, per seguire da vicino le trattative, è un chiaro segnale della volontà del club di accelerare. Il dialogo tra i due club è aperto e si spera che l’intervento di Mendes possa trovare una soluzione soddisfacente per tutte le parti coinvolte. L’arrivo di Estupiñán sarebbe un colpo importante per il Milan di Allegri e Tare, aggiungendo un elemento di spessore internazionale a una squadra che punta a tornare ai vertici del calcio italiano ed europeo. La sensazione è che la fumata bianca sia più vicina di quanto sembri, con i tifosi rossoneri in trepidante attesa di un annuncio ufficiale.