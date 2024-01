Mercato Milan, annuncio di Marchetti: «I rossoneri vogliono prendere questo giocatore»

Luca Marchetti, giornalista di Sky, ha inquadrato le ultime novità relative al mercato Milan. Le sue dichiarazioni

Nel suo editoriale su Tuttomercatoweb.com, Luca Marchetti ha fatto il punto della situazione relativo al mercato Milan.

PAROLE – «Al Milan torna Gabbia, come previsto, ma in difesa un altro giocatore i rossoneri lo vorrebbero comunque. I profili tenuti sotto osservazione sono i soliti ma nessun passo in avanti concreto. Si sta valutando, questo sì, Terracciano, che è stato “offerto” a molte società: Bologna, Fiorentina, Juventus… il Verona ha bisogno di incassare e mette in mostra i suoi talenti. In attacco valutazioni in corso, soprattutto dopo le buone prestazioni di Luka Jovic, che sta dando le risposte che voleva il Milan da lui. E quindi l’urgenza non c’è più».