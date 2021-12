Mercato Milan, Maldini e Massara studiano le mosse in difesa: le ultime

Mercato Milan, Maldini e Massara stanno pianificando le mosse per arrivare al sostituto di Kjaer: due le opzioni sul tavolo

Il Milan, con in testa Maldini e Massara, sta cominciando a studiare le strategie per individuare il sostituto di Simon Kjaer, fuori per 6 mesi dopo l’infortunio al ginocchio, nel prossimo mercato di gennaio.

Molto dipenderà, come riporta Gianluca Di Marzio, dal budget messo a disposizione dalla società. Se verrà dato il via libera ad un investimento importante, anticipando di fatto un acquisto estivo, la società si fionderà su Botman del Lille, profilo già cercato in estate dall’Atalanta. Se invece si andrà su una scelta low cost, quindi il classico prestito con diritto o obbligo di riscatto, i nomi preferiti sono Sarr e Christensen del Chelsea e Nikola Milenkovic della Fiorentina. Giorni di riflessione a Casa Milan.