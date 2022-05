Secondo la stampa inglese il Milan starebbe pensando a Lukaku: i dettagli

Come riporta il sito inglese Goal, il Milan starebbe pensando a Romelu Lukaku come centroavanti rossonero per le prossime stagioni.

L’attaccante belga è sempre più lontano dal Chelsea e Investcorp vorrebbe puntare su di lui vista anche l’età avanzata di Zlatan Ibrahimovic e Olivier Giroud.