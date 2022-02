Mercato Milan, Kessie deciderà il futuro entro un mese: le ultime

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Mercato Milan, Frank Kessie ha comunicato alla società di non voler rinnovare il contratto: Barcellona in pole per l’ivoriano

Il futuro di Frank Kessié si deciderà entro un mese. Come riferito da Pasquale Guarro per calciomercato.com, l’ivoriano ha deciso di non rinnovare il contratto con i rossoneri in scadenza a giugno, comunicandolo alla società rossonera e assicurando massimo impegno fino al termine della stagione.

L’Inter ci ha provato ma le richieste sono risultate fin da subito esagerate. La squadra in pole per accaparrarsi a parametro zero l’ex Atalanta è il Barcellona che ha incassato il gradimento del calciatore. Niente di approfondito ma i dialoghi stanno proseguendo bene. Occhio alla concorrenza della Premier ma al momento il futuro di Kessié sembra essere in Spagna.