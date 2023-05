Mercato Milan, sorpasso Juve per un obiettivo rossonero! I dettagli. I bianconeri in pole insieme a due club inglesi

Wilfired Zaha potrebbe lasciare il Crystal Palace a breve: l’attaccante si libera in estate a parametro zero e questa potrebbe essere un’occasione per molti club. Secondo Il Telegraph, diverse squadre sono interessate, tra cui Milan e Roma, che lo seguono da tempo, e la Juventus.

I bianconeri sono in lizza insieme ad altre squadre d’Europa come Arsenal, Barcellona e Chelsea. Gli altri due club italiani, però, non staranno fermi a guardare e potrebbero rientrare anche loro nella corsa.