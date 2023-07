Mercato Milan, Isco: «Ho ricevuto offerte dall’Italia. Non voglio…». L’obiettivo del mercato rossonero ha parlato di presente e futuro

Salutato ufficialmente il Real Madrid, Isco è pronto a tornare. Lo spagnolo ha parlato del suo ritorno in campo e del mercato: il giocatore è stato accostato a diversi club italiano, tra cui il Milan.

Ecco le sue parole, in un’intervista rilasciata a Marca: «Non voglio andare in pensione. Gioco a calcio da quando avevo tre anni e non ho mai smesso. Tornerò presto: ho ricevuto offerte dall’Italia, dalla Turchia, dall’Arabia, dalla Spagna, ma non ero mentalmente preparato»