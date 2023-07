Milan, deciso il mercato in uscita: i nomi destinati ai saluti. Sono sei i candidati a lasciare la maglia rossonera quest’estate

Il Milan continua il suo mercato. Sia in entrata, sia in uscita. I rossoneri vorrebbero lasciar partire quelli che Pioli considera esuberi in questa squadra.

Come riporta oggi Tuttosport, sarebbero sei i giocatori sul piede di partenza: Ballo-Tourè, Adli, De Ketelaere, Messias, Rebic, Saelemaekers.