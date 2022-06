Mercato Milan, idea Acerbi per la difesa: ecco i numeri del difensore azzurro nell’ultima stagione

Il Milan pensa a Francesco Acerbi: ecco i numeri del difensore azzurro nell’ultima stagione

Una delle idee del Milan per rafforzare la difesa è Francesco Acerbi. Il difensore azzurro infatti è in uscita dalla Lazio ed è in cerca di una squadra che disputi la Champions League.

Inoltre, ecco i numeri del difensore nell’ultima stagione: 36 presenze, 4 gol, 2 assist, 3 cartellini gialli ed 1 cartellino rosso.