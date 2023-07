Icardi Milan: l’ex Inter ha deciso il suo futuro! Le ultimissime. L’attaccante è stato proposto ai rossoneri, ma si va verso la Turchia

Accostato al Milan nelle ultime settimane, Mauro Icardi ha deciso il suo futuro: secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, con tutta probabilità tornerà al Galatasaray nella prossima stagione.

L’attaccante, rientrato al Psg dopo la fine del prestito in Turchia, è pronto per la nuova avventura. L’ex Inter ha concordato i termini personali per tornare al Galatasaray. Accordo per l’affare sui 10 milioni di euro, si attendono solo i documenti.