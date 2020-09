Intervenuto in conferenza stampa poco fa, Beppe Iachini ha gelato il Milan su due obiettivi di mercato della Fiorentina: ecco chi sono

Beppe Iachini allontana le pretendenti dai suoi uomini mercato. In risposta ad una specifica domanda riguardante il mercato, l’allenatore viola, nell’immediata vigilia che separa la sua Fiorentina dalla sfida con l’Inter di Antonio Conte al Meazza, spegne le voci che circolano negli ambienti del mercato, soprattutto quello rossonero, in ottica difensori. Ecco le sue parole:

«La volontà della società è di trattenere Pezzella e Milenkovic, non so niente di diverso da questo». Fiorentina convinta di poter vestire ancora di viola i propri calciatori più ambiti sul mercato: le richieste inoltrate alle pretendenti, soprattutto per ciò che concerne il centrale serbo, in effetti, lo testimoniano inequivocabilmente.