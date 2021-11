Mercato Milan: i rossoneri seguono sempre due talenti dal Belgio

Mercato Milan: rossoneri a caccia di rinforzi sulla trequarti. Le due opzioni sarebbero i due giovani talenti dal Belgio. La situazione

Il mercato Milan inizia ad entrare nel vivo, dato che a gennaio i rossoneri vorrebbero portare a Pioli un’alternativa a Diaz sulla trequarti. Tra i nomi in lista, secondo Tuttosport, ci sarebbero anche quelli di Nao Lang e Yari Verschaeren.

Il primo, classe 1999, piace parecchio al Milan, ma il Bruges lo valuta 30 milioni di euro. Mentre il secondo, classe 2001, è un talento che l’Anderlecht si tiene stretto, e i rossoneri non sono totalmente convinti di puntarci in quanto potrebbe non essere ancora pronto a grandi palcoscenici.