Mercato Milan, i rossoneri all’assalto di Zaniolo: la situazione

Mercato Milan, Maldini vuole provare a portare Zaniolo a Milanello: valutazione alta ma i rossoneri ci proveranno seriamente

Il Milan vuole Nicolò Zaniolo. Come riferisce SportMediaset infatti, l’esterno della Roma classe ’99 non ha ancora dato una risposta alla Roma sul rinnovo del contratto in scadenza nel 2024 e potrebbe dunque partire in estate.

Maldini lo ritiene il profilo perfetto per la fascia destra dei rossoneri: la valutazione fatta da Tiago Pinto (50 milioni di euro) è considerata alta ma il DT cercherà di abbassare le pretese inserendo alcune contropartite tecniche.