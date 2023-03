Mercato Milan, Hojlund: sirene dalla Spagna e non solo. Due top club europei vogliono il giocatore dell’Atalanta, che chiede 45 mln

L’Atalanta non vuole lasciare andare il suo talento Hojlund e lo stesso vuole il giocatore, che non sembra intenzionato a lasciare Bergamo a breve. Le squadre interessate sono diverse, tra cui c’è il Milan.

Come riporta Calcionews24, sirene, però, anche dai club esteri: su tutte Real Madrid e Arsenal, che hanno la disponibilità economica necessaria per far fronte alla richiesta dell’Atalanta, che si aggira sui 45 milioni.