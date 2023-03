Mercato Milan, Hojlund: ecco le big europee interessate al danese. La squadra tedesca ha puntato il giocatore dell’Atalanta, ma non solo

Il Milan ha diversi obiettivi di mercato per l’attacco e tra questi c’è anche la nuova stella dell’Atalanta Hojlund. Il danese, che anche in Nazionale stupisce, ha visto il suo cartellino levitare fino alla cifra di 50 milioni.

La Serie A è interessata a lui, dai rossoneri al Napoli, in caso di cessione di Osimhen. Le sirene estere, però, ci sono e suonano forte: in primis il Bayern Monaco, ‘orfano’ di Lewandowski. Anche le inglesi hanno puntato il giocatore, forti della loro capacità economica. L’addio non è l’unica soluzione: Percassi potrebbe convincere il giocatore a rimanere un altro anno a Bergamo, per apprendere ancora. Lo scrive Tuttosport.