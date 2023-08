Hjulmand Milan: lo Sporting ci prova per il giocatore! Le ultime. L’obiettivo rossonero è destinato a lasciare il Lecce

Il Milan valuta colpi per il centrocampo, soprattutto in vista di una possibile offerta del Fenerbahce per Rade Krunic. Uno degli obiettivi è Morten Hjulmand.

Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, il giocatore del Lecce è sempre più vicino allo Sporting CP. Parti al lavoro per trovare l’intesa, sia fra club sia col giocatore.