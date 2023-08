Grujic Milan: sondaggio per il centrocampista! Furlani aspetta…

Grujic Milan: idea per il centrocampo, ecco la mossa dei rossoneri. Il centrocampista del Porto è finito nel mirino rossonero

Nuova idea per il centrocampo in casa Milan. Secondo quanto scrive La Gazzetta dello Sport, Furlani e Moncada hanno chiesto informazioni al Porto per Marko Grujic del Porto.

Centrocampista ideale per il gioco di Pioli, ma come dimostrato con Taremi la squadra portoghese è bottega cara: per questo, si aspetterà la fine del calciomercato per eventuali mosse.