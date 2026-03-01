Connect with us

Mercato Milan, derby in campo e fuori: anche i nerazzurri si inseriscono alla corsa per Goretzka. I dettagli

Mercato Milan, anche l’Inter si inserisce per la corsa a Goretzka: ecco tutti i dettagli sul possibile derby fuori dal campo

Non è solo il campo a scaldare l’atmosfera in vista della stracittadina: il duello tra Milan e Inter si è spostato prepotentemente anche in sede di calciomercato. L’oggetto del desiderio è Leon Goretzka, centrocampista tedesco in forza al Bayern Monaco e pilastro della nazionale teutonica. Il mediano classe 1995 è in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno e ha già comunicato al club bavarese la volontà di non rinnovare, diventando di fatto uno dei pezzi pregiati tra i parametri zero della prossima estate.

Il Milan di Massimiliano Allegri segue il giocatore da tempo, vedendo in lui l’innesto d’esperienza ideale per alzare il livello del centrocampo. Tuttavia, l’Inter di Cristian Chivu ha rotto gli indugi, mettendo la freccia nelle ultime ore. I nerazzurri, forti di una situazione di classifica più rassicurante e della quasi certezza di partecipare alla prossima Champions League, starebbero cercando di anticipare la concorrenza rossonera per bloccare il giocatore già nelle prossime settimane.

Mercato Milan, concorrenza internazionale e il nodo ingaggio

Se il Napoli sembra essersi defilato dopo un timido sondaggio, la vera minaccia per le milanesi arriva dalla Premier League e dalla Spagna. «Milan e Inter dovranno invece stare molto attente alla concorrenza della Premier League» sottolineano le indiscrezioni di mercato, con club come Arsenal e Tottenham pronti a inserirsi. Anche l’Atletico Madrid resta alla finestra, forte di un progetto tecnico ambizioso.

Il nodo principale resta l’ingaggio: Goretzka chiede una cifra superiore ai 5 milioni di euro netti a stagione, oltre a commissioni importanti per i suoi agenti. Per il Milan, l’affondo decisivo dipenderà dalla qualificazione alla prossima Champions League, mentre l’Inter potrebbe sfruttare il vantaggio accumulato in campionato per presentare un’offerta più solida e immediata, regalando a Chivu un rinforzo di caratura mondiale.

