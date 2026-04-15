Mercato Milan, il Genoa sempre più vicino al riscatto di Colombo. I dettagli. Segui le ultimissime

Il Milan sta monitorando con estrema attenzione l’andamento dei propri calciatori impegnati lontano da Milanello. Sotto la gestione sportiva del Direttore Sportivo Igli Tare la società di Via Aldo Rossi ha definito una strategia precisa per quanto riguarda le cessioni temporanee. Tra la sessione estiva e quella invernale, il Diavolo ha piazzato ben undici pedine in prestito, cercando di valorizzare sia i giovani talenti del vivaio che elementi più esperti della rosa.

Il rendimento di Lorenzo Colombo al Genoa

Tra i profili più interessanti sotto la lente d’ingrandimento della dirigenza rossonera spicca indubbiamente Lorenzo Colombo. Il ragazzo è attualmente in forza al Genoa, dove si sta ritagliando uno spazio da assoluto protagonista sotto la guida di Daniele De Rossi, l’ex bandiera giallorossa che sta dimostrando grandi doti tattiche sulla panchina del Grifone.

Anche nell’ultimo turno di campionato, De Rossi ha ribadito la propria fiducia nella punta, schierandola come titolare nella fondamentale vittoria per 2-1 contro il Sassuolo. Questo successo, maturato nei minuti di recupero, avvicina sensibilmente i liguri all’obiettivo salvezza. Per Colombo, si è trattato della diciannovesima presenza dal primo minutosu ventidue gare totali della gestione tecnica attuale, a conferma di quanto sia centrale nel progetto tattico rossoblù. Nonostante una sostituzione al 55° minuto, la sua prestazione è stata funzionale al risultato collettivo.

Il futuro e le clausole di riscatto

Mentre l’allenatore del Milan Massimiliano Allegri prepara le prossime sfide per il club meneghino, il destino di Colombo sembra ormai tracciato. La salvezza del Genoa rappresenta infatti l’ultima condizione necessaria per far scattare l’obbligo di riscatto.

Ecco il riepilogo statistico dell’attaccante:

Stato trasferimento: Prestito con obbligo di riscatto condizionato.

Prestito con obbligo di riscatto condizionato. Presenze stagionali: 34

34 Reti segnate: 6

6 Assist forniti: 3

3