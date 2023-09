Mercato Milan: come cambia il futuro di Adli. Le ultimissime sul centrocampista rossonero, reduce da un’ottima gara a Cagliari

In casa Milan ci si interroga sul futuro di Yacine Adli, reduce dall’ottima prova di Cagliari nell’ultimo turno infrasettimanale.

Come riportato da Calciomercato.com, con il ritorno a gennaio di Bennacer si ridurranno per lui gli spazi. Pertanto non è da escludere un prestito (magari alla Salernitana di Sousa), uno scenario che però il calciatore vuole evitare.