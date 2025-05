Mercato Milan, Furlani non arretra di un millimetro! Valutazione altissima, pretendenti avvisate

Mercato Milan, Giorgio Furlani chiaro con il Manchester City: per Tijjani Reijnders serve una cifra superiore ai 70 milioni di euro. I dettagli

Come riportato dal Telegraaf, il calciomercato Milan ha preso una decisione precisa per quanto riguarda il futuro di Tijjani Reijnders.

Il Milan vuole più di 70 milioni di euro per Reijnders. Reijnders vuole vincere premi, e questo è possibile ogni anno al City. Al momento il giocatore non reagisce alle voci secondo cui i club sarebbero in trattativa, perché ha rispetto per il suo datore di lavoro e sa che sarà ben ricompensato col nuovo contratto al Milan.