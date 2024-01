Mercato Milan, Furlani sogna il colpo a gennaio: serve un incastro tra 4 squadre, cosa succede

Mercato Milan, Furlani sogna il colpo in difesa per gennaio: Buongiorno primo obiettivo ma serva un incastro tra 4 squadre

Come riferito da Sport Mediaset, Giorgio Furlani sogna il grande colpo in difesa per il calciomercato Milan di gennaio.

Il primo obiettivo è Buongiorno del Torino per il quale Cairo chiede 35 milioni di euro. Per l’arrivo a Milanello del ragazzo serve però un incastro tra 4 squadre. I rossoneri infatti vorrebbero inserire nella trattativa Lorenzo Colombo, attualmente in prestito secco al Monza che vorrebbe sostituirlo con Kean della Juve. Si continua a lavorare.