Mercato Milan, Frattesi: spunta un’altra big italiana su di lui! Considerato come alternativa, anche la Lazio si interessa al giocatore

Ancora Lazio sul cammino del Milan verso la prossima sessione di mercato. Dopo Retegui, altro obiettivo comune hanno le due squadre: si tratta di Davide Frattesi.

Come riferito da Il Messaggero, la pista che porta a Zielinski, primo obiettivo di Sarri per il centrocampo, è molto difficile: per questo, come alternativa puntano il giocatore del Sassuolo.