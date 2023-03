Mercato Milan, due ex obiettivi potrebbero lasciare il PSG. Si tratta di un centrocampista e di un attaccante

Il Milan può guardare in casa PSG per il prossimo mercato. Secondo l’Équipe, sono tre i nomi che potrebbero lasciare Parigi, dopo un percorso in Champions non fortunato.

Due sono vecchi nomi del mercato rossonero: si tratta di Renato Sanches e Hugo Ekitike. Per entrambi la società rossonero aveva avviato i contatti, ma soprattutto il primo si tratta di colpi mancati. Una suggestione per il ritorno? Chissà.