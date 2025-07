Mercato Milan, Tare conta di chiudere in settimana! Distanza ridotta e fiducia in aumento

Mercato Milan, Igli Tare può chiudere il colpo Estupinian nel corso della prossima settimana: distanza ormai ridotta col Brighton

Il calciomercato Milan è sempre più vicino a mettere le mani su Pervis Estupiñán, il talentuoso terzino sinistro del Brighton. La trattativa per portare l’ecuadoregno a Milano sembra aver subito una netta accelerazione nelle ultime ore, con la distanza tra domanda e offerta che si è notevolmente ridotta, alimentando un crescente ottimismo tra le parti.

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, il Brighton aveva inizialmente fissato il prezzo per il cartellino di Estupiñán intorno ai 20 milioni di euro. Una cifra considerata importante, ma pienamente giustificata dalle prestazioni del giocatore in Premier League e dal suo potenziale di crescita. Tuttavia, la ferma volontà del calciatore stesso ha giocato un ruolo cruciale nel far progredire la negoziazione. Estupiñán ha infatti espresso in modo chiaro e inequivocabile il suo desiderio di vestire la maglia rossonera, vedendo il Milan come la destinazione ideale per compiere il salto di qualità definitivo nella sua carriera.

La dirigenza rossonera, ora con Igli Tare nel ruolo di Direttore Sportivo e Massimiliano Allegri alla guida tecnica, ha risposto con prontezza alle richieste del Brighton. La prima offerta presentata dal Milan si aggirava sui 12 milioni di euro, una proposta iniziale che ha dato il via al dialogo. Successivamente, il club di Via Aldo Rossi ha rilanciato con una seconda offerta che si aggira intorno ai 15 milioni di euro, bonus esclusi. Questo incremento significativo ha permesso di ridurre sensibilmente il divario con la richiesta iniziale del Brighton, creando le basi solide per un accordo imminente.

L’arrivo di Estupiñán sarebbe un colpo importante per il Milan di Allegri. Il tecnico, noto per la sua attenzione alla fase difensiva e alla spinta sulle fasce, vedrebbe in Estupiñán un elemento fondamentale per il suo scacchiere tattico. L’ecuadoregno è un terzino moderno, capace di abbinare una solida fase difensiva a una costante proiezione offensiva, grazie alla sua velocità, resistenza e abilità nel cross. Le sue qualità fisiche e la sua esperienza in un campionato competitivo come la Premier League lo renderebbero un titolare indiscusso sulla corsia sinistra, garantendo qualità e spinta a un reparto che il nuovo DS Tare sta cercando di rinforzare con attenzione e lungimiranza.

Sul fronte contrattuale, il Milan avrebbe già pronto un accordo quadriennale per Estupiñán, con l’opzione per un quinto anno. L’ingaggio si attesterebbe sui 2,5 milioni di euro netti a stagione, una cifra che riflette il valore del giocatore e la fiducia che il club ripone in lui. Questa stabilità contrattuale e la prospettiva di giocare in un club storico come il Milan, che punta a tornare ai vertici del calcio italiano ed europeo, rappresentano ulteriori elementi di attrazione per il giocatore.

Il lavoro di Tare e Allegri in questa sessione di calciomercato è intenso. L’obiettivo è costruire una squadra competitiva e bilanciata, capace di affrontare le sfide della prossima stagione su più fronti. L’acquisizione di Estupiñán rappresenterebbe un passo concreto in questa direzione, aggiungendo un tassello importante a un organico che si preannuncia rinnovato e ambizioso. L’ottimismo è palpabile e i tifosi rossoneri possono iniziare a sognare di vedere Estupiñán sfrecciare sulla fascia di San Siro.