Mercato Milan, Estupinan nome caldissimo! Alzata l’offerta al Brighton, Furlani ha una speranza

Mercato Milan, il nome caldo per la fascia sinistra è quello di Estupinan: Furlani ha alzato l’offerta al Brighton nelle prossime ore

Il calciomercato entra nel vivo e il calciomercato Milan accelera le trattative per rafforzare la propria rosa in vista della prossima stagione. Tra i nomi caldi sul taccuino del nuovo Direttore Sportivo Igli Tare e del confermato tecnico Massimiliano Allegri, spicca quello di Pervis Estupiñán, talentuoso terzino sinistro ecuadoriano in forza al Brighton & Hove Albion. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il club rossonero ha rialzato l’offerta per il giocatore, segno di un concreto interesse e di una volontà di chiudere l’operazione.

L’ultima proposta recapitata ai “Seagulls” si aggirerebbe intorno ai 15 milioni di euro, una cifra importante che però esclude i bonus. Questa mossa dimostra la determinazione del Milan nell’acquisire il forte difensore, considerato un profilo ideale per le esigenze tattiche della squadra. La versatilità di Estupiñán, capace di coprire tutta la fascia sinistra con grande dinamismo e qualità tecnica, lo rende un obiettivo primario per il club di Via Aldo Rossi. La sua esperienza in Premier League, un campionato notoriamente fisico e tattico, unita alla sua giovane età (classe 1998), lo rende un investimento con un ampio margine di crescita.

Nonostante l’aumento dell’offerta, il Milan ha fissato un tetto massimo per l’intera operazione. Il club, infatti, non intende andare oltre i 20 milioni di euro complessivi, inclusi i bonus. Questa è la cifra che la dirigenza rossonera, in piena sintonia con le indicazioni di Tare e Allegri, ritiene congrua per l’acquisizione del giocatore. Tale strategia riflette la volontà di mantenere una gestione oculata delle finanze, evitando spese folli e puntando su acquisti mirati e sostenibili. Il Brighton, dal canto suo, potrebbe cercare di spuntare qualche milione in più, forte di un contratto che lega Estupiñán al club fino al 2027. Le prossime ore saranno decisive per capire se i due club riusciranno a trovare un’intesa che soddisfi entrambe le parti.

L’eventuale arrivo di Estupiñán andrebbe a rinforzare ulteriormente una corsia mancina che vede già la presenza di Theo Hernandez. La concorrenza, si sa, stimola le prestazioni e l’avere due terzini di livello internazionale permetterebbe ad Allegri di avere maggiori soluzioni tattiche e di gestire al meglio i carichi di lavoro in una stagione che si preannuncia lunga e impegnativa, con il Milan che sarà chiamato a competere su più fronti, dalla Serie A alle competizioni europee. L’abilità di Tare nel condurre trattative complesse sarà messa alla prova, con la speranza dei tifosi rossoneri di vedere presto Estupiñán vestire la maglia del Diavolo.