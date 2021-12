Mercato Milan, l’Empoli piomba su Conti: le ultime

Mercato Milan, l’Empoli ha avviato i primi contatti per arrivare ad Andrea Conti, terzino in uscita dai rossoneri. I dettagli

Si muove il mercato in uscita del Milan. Come riportato da Gianluca Di Marzio infatti, l’Empoli avrebbe avviato i primi contatti per Andrea Conti, terzino in scadenza di contratto il prossimo giugno pronto ad essere liberato con sei mesi d’anticipo da Maldini e Massara.

Tuttavia i toscani, prima di concludere l’operazione, devono perfezionare qualche uscita, in particolare quella di Fiammozzi. Sviluppi sono attesi nei primissimi giorni del nuovo anno.