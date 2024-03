Mercato Milan, Di Stefano è certo: «Sarà una sessione differente con Ibra, vi spiego perché»

Mercato Milan, Di Stefano è certo: «Sarà un mercato differente con Ibra, vi spiego perché». Le dichiarazioni del giornalista

Il giornalista di SkySport Peppe Di Stefano ha analizzato al canale YouTube di Pellegatti quello che potrebbe essere il mercato Milan nella sessione estiva e l’influenza che potrebbe avere Ibrahimovic nelle decisioni.

PAROLE – «Secondo me con Ibrahimovic vivremo un mercato differente. Oggi lui è il frontman del Milan, i tifosi sanno che lui vuole vincere e lui sa che tutti i tifosi vogliono vincere. Non credo costruirà mai una squadra per non vincere».