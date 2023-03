Mercato Milan, Dest: tre i motivi del suo probabile addio. Non solo una questione di presenze porta i rossoneri a questa scelta

Il Milan non ha intenzione di riscattare Sergino Dest, il terzino statunitense arrivato in prestito dal Barcellona. Con il riscatto fissato a 20 milioni, i rossoneri lo lasciano tornare verso la città catalana.

Come scrive calciomercato.com, questi sono i motivi: non è riuscito a entrare nei meccanismi di gioco di Stefano Pioli; così come i problemi fisici, tra affaticamenti muscolari e qualche fastidio al polpaccio. Chiude il cerchio anche la cifra dello stipendio troppo alta per le casse rossonere.