Milan, è un mercato deludente: il commento di Lele Adani. L’ex calciatore ha criticato la rosa rossonera e gli acquisti fatti

Presente alla Bobo Tv, Lele Adani ha parlato del mercato fallimentare del Milan, che vede i due principali capi espriatori in De Ketelaere e Origi.

Ecco le sue parole, come riportate da calciomercato.com: «Il Milan è precario ragazzi, i tre giocatori che ha comprato non hanno dato niente e ha i giocatori di un anno fa. Il Milan non ha potuto mai spendere, fa fatica, e a livello di costo della rosa la Roma non è inferiore al Milan. Origi e De Ketelaere non hanno dato: uno è costato, l’altro sì ma l’investimento non ha reso»