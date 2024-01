Mercato Milan, i rossoneri hanno deciso: si insiste per quel difensore! Il piano dei dirigenti per regalare un centrale a Pioli

L’idea del mercato Milan è di intervenire in questi ultimi giorni della sessione invernale per regalare a Stefano Pioli un nuovo innesto in difesa dopo il ritorno anticipato di Matteo Gabbia dal prestito al Villarreal.

Come riferisce Gianluca Di Marzio, i rossoneri stanno insistendo per l’arrivo di Merih Demiral. Il centrale ex Atalanta, ora all’Al-Ahli in Arabia Saudita, è il preferito per la difesa. Da capire se la trattativa (non così semplice) possa andare in porto o meno.