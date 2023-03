Mercato Milan, De Ketelaere: ecco il piano di Maldini per il futuro. Il belga è una delle delusioni della stagione, ma non è detta l’ultima

Il Milan studia il mercato in uscita e valuta anche la situazione di Charles De Ketelaere. Una delle delusioni del mercato estivo, il belga non lascerà Milano.

Il club vuole dare fiducia al giocatore e tenerlo per un altro anno, necessario per lui per ambientarsi nel nuovo campionato. Lo scrive calciomercato.com.