De Ketelaere Milan: obiettivo cessione, ma c’è questo rischio! Il rossonero viene messo sul mercato, ma la cifra è importante per il club

Charles De Ketelaere è corteggiato da diverse squadre. Il talento belga, arrivato lo scorso anno e grande promessa della stagione, ha deluso le aspettative e il Milan pensa di metterlo sul mercato.

Secondo quanto scrive il Tuttosport, il trequartista ha mercato: all’estero e in Italia, infatti si è parlato di Atalanta. Il Milan , però, ha le idee chiare: non si vende a meno di 28 milioni, per evitare il rischio minusvalenza.