Mercato Milan, rispunta De Cuyper! Concorrenza in Serie A, questo il prezzo fissato dal Brugge

Mercato Milan, per il post Theo Hernandez rispunta De Cuyper: servono 25-30 milioni di euro, c’è la concorrenza della Roma

Il futuro di Theo Hernandez nel calciomercato Milan è sempre più incerto e, mentre le voci di mercato si rincorrono, un nome emerge con forza come potenziale erede sulla fascia sinistra rossonera: Maxim De Cuyper. Il giovane talento belga del Bruges, stando a quanto riportato da Daniele Longo, giornalista esperto di mercato, sarebbe il favorito per raccogliere la pesante eredità del laterale francese, qualora quest’ultimo decidesse di lasciare Milano.

La situazione di Hernandez è complessa. Il suo contratto con il Milan scade nel 2026 e, nonostante il desiderio del club di prolungare il rapporto, le richieste economiche del giocatore e l’interesse di top club europei rendono ogni scenario possibile. In questo contesto, la dirigenza rossonera, in particolare la squadra scouting, si sta muovendo con anticipo per individuare alternative valide e di prospettiva. De Cuyper, con le sue ottime prestazioni in Belgio e in Europa, ha attirato l’attenzione di diversi osservatori, posizionandosi in cima alla lista dei desideri del Milan.

Tuttavia, l’operazione De Cuyper si preannuncia ardua e costosa. Il Bruges, noto per essere una “bottega” che valuta i suoi talenti a cifre considerevoli, non intende fare sconti. Secondo le informazioni di Daniele Longo, il club belga valuta il suo “gioiello” tra i 25 e i 30 milioni di euro. Una cifra importante che il Milan, pur riconoscendo il valore del giocatore, dovrà ponderare attentamente, soprattutto in un’ottica di bilancio e di investimenti mirati.

A complicare ulteriormente i piani del Milan si aggiunge la concorrenza della Roma. Anche i giallorossi, alla ricerca di rinforzi sulla fascia e con un occhio sempre attento ai giovani talenti, avrebbero messo gli occhi su De Cuyper. L’interesse della Roma potrebbe innescare un’asta di mercato, facendo lievitare ulteriormente il prezzo del cartellino e rendendo la trattativa ancora più complessa per entrambe le contendenti italiane.

De Cuyper è un terzino sinistro moderno e dinamico, capace di abbinare una solida fase difensiva a proiezioni offensive pericolose. La sua velocità, la capacità di crossare e la visione di gioco lo rendono un profilo estremamente interessante per qualsiasi squadra che adotti un calcio propositivo. Le sue caratteristiche sembrano adattarsi perfettamente al modulo e al tipo di gioco che il Milan di Stefano Pioli ha mostrato di prediligere, rendendolo un candidato ideale per sostituire un giocatore del calibro di Theo Hernandez.

La prossima finestra di mercato estiva si preannuncia dunque calda e ricca di colpi di scena. Il destino di Theo Hernandez, l’eventuale arrivo di De Cuyper e la sfida tra Milan e Roma per accaparrarsi il talento belga saranno temi centrali del calciomercato italiano. I tifosi rossoneri e giallorossi attendono con ansia gli sviluppi, sperando di vedere i rispettivi club rafforzare le proprie rose con innesti di qualità. L’informazione di Daniele Longo lancia il sasso, ora spetta ai club raccoglierlo e trasformare le voci in realtà.