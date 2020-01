Mercato Milan Dani Olmo: la reale situazione dell’affare

Il Milan vuole Dani Olmo, ma c’è la possibilità che si scateni un’asta di mercato. Lui vuole lasciare la Dinamo che fa muro

Il Milan vuole Dani Olmo, questo è chiaro, ma l’operazione non è così semplice. Boban lo aveva cercato già in estate quando la Dinamo Zagabria non voleva privarsene ed era convinta di arrivare a un accordo per un rinnovo che per ora non è arrivato.

Lo spagnolo potrebbe giocare da trequartista o da esterno sinistro, problema attuale del Milan perchè sia Bonaventura che Calhanoglu non fornendo delle prestazioni all’altezza e Rebic scalpita per prendere quel posto, carico dopo la doppietta di ieri contro l’Udinese.

La Dinamo Zagabria non cede, il giocatore sembra aver rotto i rapporti ed è sicuro che non firmerà un rinnovo con i croati. Si parla di un’operazione di circa 30 milioni. Quello che blocca il Milan sono le richieste degli agenti che girano intorno ai 7 milioni di euro. Il calciatore è seguito anche in Spagna e il Barcellona monitora con attenzione la situazione.

Olmo vorrebbe mettersi in mostra per gli Europei 2020 e gradirebbe Milano e il Milan per farlo.