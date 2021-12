Mercato Milan, l’agente è sicuro: può partire già a gennaio. Ultime

Mercato Milan: un giocatore potrebbe lasciare Milanello già a gennaio, lo ha annunciato il suo agente. Ecco di chi si tratta

Mario Giuffredi, agente e procuratore di mercato, ha parlato a margine della premiazione dell’Italian Sport Award anche del mercato del Milan. Le sue parole, riprese da TMW, su una passibile partenza di Conti a gennaio.

MERCATO MILAN – «Conti va via a gennaio. Deve essere la mia prossima vittoria. È stato vittima di infortuni ed è andato troppo presto nel dimenticatoio e non mi piace. La mia prossima vittoria è rilanciarlo. Il Genoa? No, io nella testa ho altro. Conti penso che se ha un po’ di fortuna può tornare il giocatore che era».