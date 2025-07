Mercato Milan, piovono conferme su Morata! Domani la possibile giornata decisiva, non ci sono più dubbi

Mercato Milan, arrivano importanti conferme su Alvaro Morata: domani la possibile giornata decisiva, Como in agguato

Como si prepara ad accogliere un nuovo attaccante di spessore. Stiamo parlando di Alvaro Morata, attualmente in prestito al Galatasaray ma di proprietà del calciomercato Milan. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, la giornata di lunedì 21 luglio 2025 potrebbe essere quella decisiva per il via libera da parte del club turco, aprendo così le porte a un trasferimento che sta tenendo con il fiato sospeso i tifosi lariani e non solo.

La notizia, di per sé, non giunge come un fulmine a ciel sereno. Le voci su un possibile approdo di Morata al Como circolano ormai da diverse settimane, alimentate dalla necessità del club neopromosso in Serie A di rinforzare il proprio reparto offensivo con giocatori di esperienza e qualità. L’attaccante spagnolo, nonostante la sua parentesi al Galatasaray iniziata a gennaio 2025, ha dimostrato in passato di essere un punto di riferimento per qualsiasi squadra in cui abbia militato, grazie alla sua capacità di segnare, alla sua visione di gioco e alla sua leadership in campo.

Il Milan, proprietario del cartellino di Morata, segue con attenzione gli sviluppi della trattativa. Con Tare come nuovo Direttore Sportivo e Allegri come nuovo allenatore, il club rossonero sta ridefinendo le proprie strategie di mercato. La cessione di Morata al Como potrebbe rientrare in un piano più ampio di riassetto della rosa, volto a liberare spazio salariale e a reinvestire su profili più funzionali alle idee tattiche del neo-tecnico Allegri. È indubbio che un giocatore come Morata, pur essendo un elemento di valore, potrebbe non rientrare perfettamente nei piani futuri del Milan, specialmente se l’obiettivo è ringiovanire la squadra o puntare su attaccanti con caratteristiche diverse.

Per il Como, l’arrivo di Morata rappresenterebbe un colpo di mercato di notevole portata. Non solo garantirebbe un attaccante prolifico e con grande esperienza internazionale, ma darebbe anche un segnale forte alle altre squadre del campionato. La Serie A è un palcoscenico competitivo e la neo-promossa sa bene che dovrà lottare con le unghie e con i denti per mantenere la categoria. Un giocatore del calibro di Morata potrebbe fare la differenza in momenti chiave della stagione, fungendo da traino per i compagni più giovani e garantendo una maggiore visibilità al club a livello mediatico.

Le prossime ore saranno cruciali. Il Galatasaray dovrà dare il suo benestare definitivo per interrompere il prestito, un passaggio burocratico non sempre semplice ma che, stando alle indiscrezioni, sembrerebbe ormai prossimo alla risoluzione. Se l’operazione dovesse concretizzarsi, Como festeggerebbe un acquisto di prestigio che accende l’entusiasmo e le speranze per la prossima stagione. I tifosi sono in trepidante attesa di questo annuncio ufficiale, che potrebbe segnare l’inizio di una nuova, esaltante avventura per il club lariano in Serie A.