Chukwueze Milan: il Villarreal non si smuove! Lo scenario. I rossoneri accelerano, il club spagnolo vuole rischiare

Il nome in pole per la fascia destra del Milan è sempre il suo. I rossoneri vogliono Samuel Chukwueze nella rosa della prossima stagione, ma superare l’ostacolo Villarreal è difficile.

Secondo quanto scrive Tuttosport, il club spagnolo chiede 35 milioni, accettando il rischio. Il giocatore, infatti, va in scadenza nel 2024 e se non arrivano offerte superiori a quelle del Milan, potrebbe perderlo a zero il prossimo anno.