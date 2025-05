Mercato Milan, resta viva la suggestione Chiesa! Moncada pazzo dell’italiano, lo scenario per l’estate

Mercato Milan, è sempre da tenere in considerazione la suggestione Chiesa per il club rossonero: Moncada spinge per l’acquisto

Secondo calciomercato.com, Federico Chiesa potrebbe tornare in Italia la prossima estate, con il calciomercato Milan come una delle opzioni più probabili. Il club rossonero, guidato da Geoffrey Moncada, sarebbe interessato ad acquisire Chiesa per rilanciare la sua carriera.

Moncada vorrebbe portare Chiesa in rossonero per dare una svolta alla sua carriera. Il Milan è un club ambizioso che potrebbe offrire a Chiesa l’opportunità di tornare a essere uno dei migliori giocatori italiani. Chiesa, a 27 anni, è nel pieno della sua carriera e un ritorno in Italia potrebbe essere la scelta giusta per rilanciarsi e tornare ai suoi livelli migliori.